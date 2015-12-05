İstanbul'da çalıntı araçta bomba çıktı!

Maltepe'de çalıntı bir araçta yapılan incelemede bomba ve silahlar ele geçirildi. Otopark çevresinde güvenlik önlemi alan polis inceleme yapıyor.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, edinilen bilgiye göre bir süre önce çalınan otomobil, önceki gün bulundu. Otoparka çekilen otomobili incelemeye gelen sahibi bagajındaki bomba ve silahları farketti. Olay yerine hemen polis çağrıldı. Polisin yaptığı incelemede bagajda 2 el bombası, 2 otomatik silah ile 2 tabanca çıktı. Polisin araçtaki incelemesi devam ediyor.