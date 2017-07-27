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İstanbul'da 'ByLock'tan ilk ceza verildi

İstanbul Üniversitesi'nde psikolog olarak çalışan Ercan Eroğlu, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

27 Temmuz 2017 22:31

İstanbul’da ‘FETÖ’ üyelerinin kullandığı belirtilen şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle ilk kez bir sanığa ceza verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık  psikolog Ercan Eroğlu ile avukatı katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Eroğlu, "Benim FETÖ ile hiçbir  ilişkim yoktur. Somut delillerin toplanması talebimi yineliyorum. Beraatimi  istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın örgüt içerisindeki konumunu, ByLock'u  istikrarlı şekilde kullanmasını dikkate alarak, ''silahlı terör örgütüne üye  olmak'' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, yargılama sırasında sanığın lehe değerlendirilebilecek olumlu  bir davranışının tespit edilemediğini, bu nedenle cezasında herhangi bir indirim  yapılmasına yer olmadığına karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamını oy  birliğiyle kararlaştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, suç  tarihinde İstanbul Üniversitesi'nde psikolog olarak çalışan sanık Ercan  Eroğlu'nun, ByLock kullandığı ve örgüt içerisinde yer aldığı belirtilerek, Eroğlu  hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar  hapisle cezalandırılması istenmişti.

 

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