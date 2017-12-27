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İstanbul'da ByLock operasyonu; çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Operasyon kapsamında çok sayıda adreslerde arama yapıldı

27 Aralık 2017 12:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı iddia edilen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerince, "ByLock" yazışmalarının çözümlendiği öğrenilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde 58 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramala gerçekleşti.

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