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 İSTANBUL'DA BYLOCK OPERASYONU: 60 GÖZALTI

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Şişli ve Sarıyer yapılanmasında yer aldığı iddia edilen kişilere yönelik op

29 Eylül 2017 13:33

 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Şişli ve Sarıyer yapılanmasında yer aldığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullandığı da tespit edilen 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin 34 firari şüpheliyi yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

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