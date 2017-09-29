 İSTANBUL'DA BYLOCK OPERASYONU: 60 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Şişli ve Sarıyer yapılanmasında yer aldığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullandığı da tespit edilen 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin 34 firari şüpheliyi yakalanması için çalışmaları devam ediyor.