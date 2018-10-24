İSTANBUL'DA BYLOCK OPERASYONU: 56 GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock\'un gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı \"ByLock\" kullanıcılarına yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda, Bylock içerikleri tespit edilen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik ayrıca arama ve el koyma kararı da çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Yakalama çalışmaları sürüyor.

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