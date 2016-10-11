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İstanbul'da Bylock operasyonu; 125 polis hakkında gözaltı kararı

'Çözülme 2' adı verilen operasyonda sabahın erken saatlerinde gözaltı işlemleri başlatıldı

11 Ekim 2016 11:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilen 30'u komiser yardımcısı 125 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

'Çözülme 2' adı verilen eş zamanlı operasyonda sabahın erken saatlerinde gözaltı işlemleri başlatıldı.  

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ' soruşturması kapsamında başlattığı 'Çözülme 1' operasyonunda aralarında müdür ve amirlerin de bulunduğu 120 emniyet görevlisini gözaltına almıştı. 

 

5 ilde 23 gözaltı

 

Öte yandan İzmir merkezli 5 ilde Gülen cemaati mensuplarına yönelik yürütülen 'FETÖ' operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişiyi gözaltına aldı. 

'FETÖ' üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 

 

 

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