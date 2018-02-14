İstanbul'da büyük fuhuş operasyonu... Çete üyesi 3'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı, 134 kadın kurtarıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) YURT dışından kandırarak getirdikleri kadınları İstanbul\'da geceliği 300 dolardan pazarladığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda çete üyesi 3\'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Şebekenin pasaportlarına el koyarak çalıştırdığı 134 kadın da polis tarafından kurtarılırken, bazılarının geldikleri ülkelerde doktorluk, öğretmenlik yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Yapılan kontrollerde şu ana kadar 10 kadının bulaşıcı cinsel hastalık taşıdığı tespit edildi.

47 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis tarafından 47 adrese eşzamanlı baskın yapılmıştı. Aralarında gece kulüpleri ve otellerin bulunduğu adreselere giren polis ekipleri fuhuş şebekesinin liderinin de aralarında bulunduğu 17 kişiyi gözaltına almıştı. Baskınlarda şebekenin fuhuş yaptırdığı öğrenilen 134 kadın da yakalanmıştı. Bu kadınlardan 50\'sinin Türk olduğu geri kalanın ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Baskın yapılan ve kadın pazarladığı öğrenilen 10 otel ile 13 gece kulübünün de polis ekipleri tarafından mühürlendiği belirtildi.

YURT DIŞINDAN KADIN GETİRİYORLARMIŞ

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda şebekenin yurt dışındaki elemanları aracılığı ile kadınları tespit ederek, yüksek maaşla iş bulma vaatleriyle İstanbul\'a getirdikleri öğrenildi. İstanbul\'da karşınlanan kadınların pasaportlarına el konduğu, borçlandırıldıkları daha sonra zorla fuhuşa zorlandıkları tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin sermaye olarak kullandıkları ve geceliği 300 dolardan ve fuhuşa zorladıkları 134 kadının sağlık kontrolünden geçirilme işlemi sürüyor. Şu ana kadar kontrolden geçirilen kadınlardan 10\'unda cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildiği, kontrollerin sürdüğü belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri süren kadınlardan ikisinin zorla fuhuş yaptırıldığı yönünde çete üyelerinden şikayetçi olduğu belirtildi. Bu kadınların çalışmak için geldikleri istanbul\'da çete üyeleri tarafından zorla fuhuşa zorlandıklarını söyledikleri belirtildi. 134 kadın arasında ülkelerinde doktorluk, öğretmenlik, kuaförlük yaptıklarını söyleyen kadınların da bulunduğu öğrenildi.

SINIRDIŞI EDİLİYORLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan 34 yabancı uyruklu kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri\'de bulunan Göç idaresine bağlı geri gönderme merkezine götürüldü.

Öte yandan şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 17 kişinin sorgusunun devam ettiği belirtilirken önümüzdeki cumartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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