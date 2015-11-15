İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün yapılacak olan 37. Vodafone Kıtalararası Avrasya Maratonu nedeniyle bazı yolların kademeli olarak trafiğe kapatılacağını bildirdi. Yapılan uyarıda sürücülerin kullanabileceği alternatif yollara dikkat çekildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, “37. Vodafone Kıtalararası Avrasya Maratonu nedeniyle, 15 Kasım 2015 Pazar günü (bugün) saat 06.00’dan itibaren yarış bitimine kadar kademeli olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif yollar aşağıya çıkartılmıştır” denildi.
Trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar ile kullanılabilecek alternatif yollar şöyle sıralandı:
Başlangıç noktası - Anadolu Yakası
1-Kısıklı Caddesinden gelip D-100 Kuzey Katılım
2-Kısıklı Caddesinden Gelip D-100 Güney Katılım
3-Kuşbakışı Cadde Petrol Iş Önü D-100 Güney Katılım
4-Mahir İz Cadde D-100 Güney Katılım
5-Altunizade Köprü Üzeri D-100 Güney Kuzey Katılım
6-Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar Önü D-100 Güney-Kuzey Katılım
7-Beylerbeyinden Boğaziçi Köprüsü Kuzey Katılım
KULLANILABİLECEK ALTERNATİF YOLLAR
1-E-5’ten Gelişler FSM Katılımlara Yönlendirilecek
2-Fenerbahçeden Geliş D-100 Güneyden Tuzcuoğlu Köprü E-6 ‘yı Takiben FSM Katılıma Yönlendirilecek
3-D-100 Kuzey Katılım Harem İstikametine Yönlendirilecek
Çevreyolları
1-Güney Zincirlikuyu Ayrımı (Levent Ayrımı)
2-Fenerbahçe Göztepe’den Gelip TEM Ayrımına Katılım (Göztepe’den Gelip TEM E-5 Kuzey Ayrımı)
3-Botanik Bahçesinden Rıdvan Dedeoğlu İstikametine Katılım (Çamlıca Turnikelerden Geliş Koz Yatağı Ayrımı)
4-FSM Turnikelerden Gelip 1.Çevre Yolu Ayrımı Güneyden Gelip Kuzeye Katılım
5-Mustafa Kemal Köprü Altından Kuzeye Katılım
Alternatif yollar
1-1. Köprüyü kullanacak tüm sürücüler bahse konu kapama
noktalarından köprü istikametine yönlendirilecek.
Beşiktaş Beyoğlu bölgesi
1-Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye Mecburi Yön Yapılacaktır.)
2-Metrobüs Durakları (Beşiktaş İstikameti)
3-ATV Önü - Hoş Sohbet Sokak ve Civarı
4-Merkez Komutanlığı Işıklar
5-Opel Gerçek Önü
6-Sait Çiftçi Köprü Katılımı (E-5 Güney Katılım)
7-Sabancı Lisesi Önü
8-Yıldız Işıklar
9-Akdoğan Sokak Girişi
10-Ressam Hamdibey Sokak
11-Bostancı Veli Sokak
12-Abbasağa Sokak
13-Hasfırın Sokak
14-Serencebey Sokak
15-Ortaköy Dönüşleri
16-Beşiktaş Meydan
17-Vestel Işıklar
18-Palangalar Işıklar
19-Ortaköy Meydan
20-Kadırgalar Caddesi Toprak Yol Dönüşleri
21-Mete Kavşağı
22-Gümüş Cadde Başı ( Taksim)
23-Gümüş Suyundan Toprak Yola İniş
24-Dolmabahce Işıklar
25-Kahve Dünyası Önü (Setüstü Gelişi)
26-Akyol Cadde Başı
27-Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı
28-Aydilimi Pastanesi Yanı
29-Kabataş Işıklar
30-Fındıklı Işıklar
31-Deniz Liman Çıkışı
32-Salı Pazarı Işıklar
33-Boğazkesen Cadde Gelişi
34-Boğazkesen Işıklar
35-Tophane Işıklar
36-Nargileciler Çıkışı
37-Revani Sokak Gelişi
38-Kemeraltı Işıklar
39-Karaköy Meydan
40-Perşembe Pazarı Işıklar
41-Azapkapıdan Tarlabaşı’na Mecburi İstikamet
42-Kardeşim Sokak
43-Kasımpaşadan Tarlabaşı’na Mecburi Yön Unkapanı’na Akım Verilmeyecek)
44-Perşembe Pazarından Tarlabaşı’na Mecburi Yön (Unkapanı’na Akım Verilmeyecek)
45-Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi
46-Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş
47-Şişhane Işıklardan Kasımpaşa’ya Mecburi Yön
48-Kasımpaşadan Unkapanı Köprü Ayrımı
49-Perşembe Pazarından Unkapanı Köprü Ayrımı
Alternatif yollar - Avrupa yakası
1-Ortaköy İstikametinden Gelenler - Eski Yıldız Caddesi Barbaros
Bulvarına Yönlendirilecek
2-Gümüşsuyu Caddesinden Gelenler - Miralay Şefik Bey Sokaktan Divan Kavşağına Yönlendirilecek
3-Mete Kavşağından Gelenler - Divan Kavşağına Yönlendirilecek
4-Balmumcudan Gelenler - Merkez Komutanlığından Ters İstikamete Tekrar Balmumcuya Verilecek
5-Dolmabahçe Ve Sütlüce Tünellerini Kullanacak Olanlar-Şişli Bomonti Akar Caddesine Yönlendirilecek
6-Tarlabaşı Bulvarı Ve Yedikuyular Caddesi Trafiğe Açıktır
Fatih - Bakırköy - Zeytinburnu
1-Silahtar Ağa Caddesi
2-Hz. Halid Bulvarı
3-Feshane Önü
4-Yavedut Caddesi (Haliç Sahil Yolu)
5-D-100 Kuzey Yol Haliç Köprü Bağlantı Yolu (Yavedut Caddesi Eyüp İstikametine Dönüş Yapılmayacak
6- D-100 Güney Yol Haliç Köprü Bağlantı Yolu (Ayvansaray Caddesi Balat
ve Eyüp İstikametine Dönüş Yapılmayacak),
7-Savaklar Caddesi,
Eyüp ilçe sınırı
1-Ramı Kışla Caddesi
2-Eyüp Sultan Bulvarı
3-Topçular Caddesi
4-Baharıye Caddesi
5-Düğmecilercaddesi
6-D-100 Kuzey Yol
7-D-100 Güney Yol
Fatih ilçe sınırında kapatılacak yollar
1-Ayvansaray Caddesi Ve Ayvansaray Caddesine Bağlı Sokak ve Caddeler (Balat Sahil Yolu)
2-Mürselpaşa Caddesi ve Mürselpaşa Caddesine Bağlı Sokak ve Caddeler
(Balat Sahil Yolu)
3-Abdülezelpaşa Caddesi ve Abdülezel Caddesine Bağlı Sokak ve Caddeler (Balat Sahil Yolu)
4-Kadır Has Caddesi ve Kadir Has Caddesine Bağlı Sokak ve Caddeler
(Balat Sahil Yolu)
5-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray İstikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi İstikametine Dönüş Yapılmayacak)
6-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim İstikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi İstikametine Dönüş Yapılmayacak)
7-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim İstikameti (Balat Sahil Yolu Kadir Has Caddesi İstikametine Dönüş Yapılmayacak)
8-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray İstikameti (Balat Sahil
Yolu Kadır Has Caddesi İstikametine Dönüş Yapılmayacak)
9-Unkapanı Yenikapı Arası Atatürk Bulvarı - Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
10-Ragıp Gümüşpala Caddesi Ve Ragıp Gümüşpala Caddesine Bağlı Sokak ve Caddeler (Eminönü Sahil Yolu)
11-Cemil Birsel Caddesi
12-Galata Köprüsü (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır.)
13-Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu)
14-Ankara Caddesi
15- Araba Vapurları Girişleri
16-Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy Arası)
17-Rauf Orbay Caddesi (Ataköy 1. Kısım Işıklardan İtibaren Kapanacak)
18-Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri
19-Ayasofya Meydan
20-Alemdar Caddesi
21-At Meydanı Caddesi
22-Divanyolu Caddesi
23-Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil
İstikametine Dönüş Yapılmayacak)
24-Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil İstikametine Dönüş Yapılmayacak)
25-Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil İstikametine Dönüş Yapılmayacak)
26-Kumkapı Balık Halı ve Balıkçılar Çarşısı
Fatih ilçe sınırına alternatif yollar
1-Fevzipaşa Caddesi
2-Yavuz Selim Caddesi
3-Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi
4-Şehzadebaşı Caddesi
5-Veznecıler Caddesi
6-Kadırga Liman Caddesi
7-Türkeli Caddesi
8-Vatan Caddesi
9-Millet Caddesi