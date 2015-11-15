İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün yapılacak olan 37. Vodafone Kıtalararası Avrasya Maratonu nedeniyle bazı yolların kademeli olarak trafiğe kapatılacağını bildirdi. Yapılan uyarıda sürücülerin kullanabileceği alternatif yollara dikkat çekildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, “37. Vodafone Kıtalararası Avrasya Maratonu nedeniyle, 15 Kasım 2015 Pazar günü (bugün) saat 06.00’dan itibaren yarış bitimine kadar kademeli olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif yollar aşağıya çıkartılmıştır” denildi.

Trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar ile kullanılabilecek alternatif yollar şöyle sıralandı:

Başlangıç noktası - Anadolu Yakası

1-Kısıklı Caddesinden gelip D-100 Kuzey Katılım

2-Kısıklı Caddesinden Gelip D-100 Güney Katılım

3-Kuşbakışı Cadde Petrol Iş Önü D-100 Güney Katılım

4-Mahir İz Cadde D-100 Güney Katılım

5-Altunizade Köprü Üzeri D-100 Güney Kuzey Katılım

6-Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar Önü D-100 Güney-Kuzey Katılım

7-Beylerbeyinden Boğaziçi Köprüsü Kuzey Katılım

KULLANILABİLECEK ALTERNATİF YOLLAR

1-E-5’ten Gelişler FSM Katılımlara Yönlendirilecek

2-Fenerbahçeden Geliş D-100 Güneyden Tuzcuoğlu Köprü E-6 ‘yı Takiben FSM Katılıma Yönlendirilecek

3-D-100 Kuzey Katılım Harem İstikametine Yönlendirilecek

Çevreyolları

1-Güney Zincirlikuyu Ayrımı (Levent Ayrımı)

2-Fenerbahçe Göztepe’den Gelip TEM Ayrımına Katılım (Göztepe’den Gelip TEM E-5 Kuzey Ayrımı)

3-Botanik Bahçesinden Rıdvan Dedeoğlu İstikametine Katılım (Çamlıca Turnikelerden Geliş Koz Yatağı Ayrımı)

4-FSM Turnikelerden Gelip 1.Çevre Yolu Ayrımı Güneyden Gelip Kuzeye Katılım

5-Mustafa Kemal Köprü Altından Kuzeye Katılım

Alternatif yollar

1-1. Köprüyü kullanacak tüm sürücüler bahse konu kapama

noktalarından köprü istikametine yönlendirilecek.

Beşiktaş Beyoğlu bölgesi

1-Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye Mecburi Yön Yapılacaktır.)

2-Metrobüs Durakları (Beşiktaş İstikameti)

3-ATV Önü - Hoş Sohbet Sokak ve Civarı

4-Merkez Komutanlığı Işıklar

5-Opel Gerçek Önü

6-Sait Çiftçi Köprü Katılımı (E-5 Güney Katılım)

7-Sabancı Lisesi Önü

8-Yıldız Işıklar

9-Akdoğan Sokak Girişi

10-Ressam Hamdibey Sokak

11-Bostancı Veli Sokak

12-Abbasağa Sokak

13-Hasfırın Sokak

14-Serencebey Sokak

15-Ortaköy Dönüşleri

16-Beşiktaş Meydan

17-Vestel Işıklar

18-Palangalar Işıklar

19-Ortaköy Meydan

20-Kadırgalar Caddesi Toprak Yol Dönüşleri

21-Mete Kavşağı

22-Gümüş Cadde Başı ( Taksim)

23-Gümüş Suyundan Toprak Yola İniş

24-Dolmabahce Işıklar

25-Kahve Dünyası Önü (Setüstü Gelişi)

26-Akyol Cadde Başı

27-Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı

28-Aydilimi Pastanesi Yanı

29-Kabataş Işıklar

30-Fındıklı Işıklar

31-Deniz Liman Çıkışı

32-Salı Pazarı Işıklar

33-Boğazkesen Cadde Gelişi

34-Boğazkesen Işıklar

35-Tophane Işıklar

36-Nargileciler Çıkışı

37-Revani Sokak Gelişi

38-Kemeraltı Işıklar

39-Karaköy Meydan

40-Perşembe Pazarı Işıklar

41-Azapkapıdan Tarlabaşı’na Mecburi İstikamet

42-Kardeşim Sokak

43-Kasımpaşadan Tarlabaşı’na Mecburi Yön Unkapanı’na Akım Verilmeyecek)

44-Perşembe Pazarından Tarlabaşı’na Mecburi Yön (Unkapanı’na Akım Verilmeyecek)

45-Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi

46-Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş

47-Şişhane Işıklardan Kasımpaşa’ya Mecburi Yön

48-Kasımpaşadan Unkapanı Köprü Ayrımı

49-Perşembe Pazarından Unkapanı Köprü Ayrımı

Alternatif yollar - Avrupa yakası

1-Ortaköy İstikametinden Gelenler - Eski Yıldız Caddesi Barbaros

Bulvarına Yönlendirilecek

2-Gümüşsuyu Caddesinden Gelenler - Miralay Şefik Bey Sokaktan Divan Kavşağına Yönlendirilecek

3-Mete Kavşağından Gelenler - Divan Kavşağına Yönlendirilecek

4-Balmumcudan Gelenler - Merkez Komutanlığından Ters İstikamete Tekrar Balmumcuya Verilecek

5-Dolmabahçe Ve Sütlüce Tünellerini Kullanacak Olanlar-Şişli Bomonti Akar Caddesine Yönlendirilecek

6-Tarlabaşı Bulvarı Ve Yedikuyular Caddesi Trafiğe Açıktır

Fatih - Bakırköy - Zeytinburnu

1-Silahtar Ağa Caddesi

2-Hz. Halid Bulvarı

3-Feshane Önü

4-Yavedut Caddesi (Haliç Sahil Yolu)

5-D-100 Kuzey Yol Haliç Köprü Bağlantı Yolu (Yavedut Caddesi Eyüp İstikametine Dönüş Yapılmayacak

6- D-100 Güney Yol Haliç Köprü Bağlantı Yolu (Ayvansaray Caddesi Balat

ve Eyüp İstikametine Dönüş Yapılmayacak),

7-Savaklar Caddesi,

Eyüp ilçe sınırı

1-Ramı Kışla Caddesi

2-Eyüp Sultan Bulvarı

3-Topçular Caddesi

4-Baharıye Caddesi

5-Düğmecilercaddesi

6-D-100 Kuzey Yol

7-D-100 Güney Yol

Fatih ilçe sınırında kapatılacak yollar

1-Ayvansaray Caddesi Ve Ayvansaray Caddesine Bağlı Sokak ve Caddeler (Balat Sahil Yolu)

2-Mürselpaşa Caddesi ve Mürselpaşa Caddesine Bağlı Sokak ve Caddeler

(Balat Sahil Yolu)

3-Abdülezelpaşa Caddesi ve Abdülezel Caddesine Bağlı Sokak ve Caddeler (Balat Sahil Yolu)

4-Kadır Has Caddesi ve Kadir Has Caddesine Bağlı Sokak ve Caddeler

(Balat Sahil Yolu)

5-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray İstikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi İstikametine Dönüş Yapılmayacak)

6-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim İstikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi İstikametine Dönüş Yapılmayacak)

7-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim İstikameti (Balat Sahil Yolu Kadir Has Caddesi İstikametine Dönüş Yapılmayacak)

8-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray İstikameti (Balat Sahil

Yolu Kadır Has Caddesi İstikametine Dönüş Yapılmayacak)

9-Unkapanı Yenikapı Arası Atatürk Bulvarı - Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

10-Ragıp Gümüşpala Caddesi Ve Ragıp Gümüşpala Caddesine Bağlı Sokak ve Caddeler (Eminönü Sahil Yolu)

11-Cemil Birsel Caddesi

12-Galata Köprüsü (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır.)

13-Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu)

14-Ankara Caddesi

15- Araba Vapurları Girişleri

16-Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy Arası)

17-Rauf Orbay Caddesi (Ataköy 1. Kısım Işıklardan İtibaren Kapanacak)

18-Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri

19-Ayasofya Meydan

20-Alemdar Caddesi

21-At Meydanı Caddesi

22-Divanyolu Caddesi

23-Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil

İstikametine Dönüş Yapılmayacak)

24-Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil İstikametine Dönüş Yapılmayacak)

25-Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil İstikametine Dönüş Yapılmayacak)

26-Kumkapı Balık Halı ve Balıkçılar Çarşısı

Fatih ilçe sınırına alternatif yollar

1-Fevzipaşa Caddesi

2-Yavuz Selim Caddesi

3-Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi

4-Şehzadebaşı Caddesi

5-Veznecıler Caddesi

6-Kadırga Liman Caddesi

7-Türkeli Caddesi

8-Vatan Caddesi

9-Millet Caddesi