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İstanbul’da bugün bu yollar kapalı

Erdoğan’ın Esenler’de katılacağı programlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

30 Mayıs 2016 15:53

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “Esenler Belediye Başkanlığı Ziyaret, Kentsel Dönüşüm Konutları Teslim Töreni, İpekyolu Caddesi Mitingi” programları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 14.00’te Esenler İlçesinde gerçekleştirilecek olan 'Esenler Belediye Başkanlığı Ziyaret, Kentsel Dönüşüm Konutları Teslim Töreni, İpekyolu Caddesi Mitingi' ile ilgili alınacak emniyet ve trafik tedbirleri çerçevesinde, 30.05.2016 günü saat 10.00’dan tedbirler sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir” ifadelerine yer verdi.

 

Yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

- Yeni Hal Yolundan Esenler İstikametine İpekyolu Caddesi,

- İSTOÇ’tan Muhmutbey Yolu İstikametine İpekyolu Caddesi

- Mehmet Akif İnan Caddesi

 

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