İstanbul'da bu ilçelere 17 Kasım'da elektrik verilmeyecek

İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sarıyer, Silivri, Kağıthane, Şişli, Güngören, Beşiktaş, Sultan Gazi, Küçükçekmece ilçelerine bağlı bazı mahallelerde, 17 Kasım'da elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre elektrik verilmeyecek 13 ilçe ve mahalleleri şöyle:

Fatih'te Sarıdemir Mahalllesi Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Süleymaniye Mahallesi Bestekar Basri, Fetva Yokuşu, Siyavuşpaşa sokakları ile Demirtaş Mahallesi Kepenekçi ve Yüksekler sokaklar ve civarına 00.00 ile 03.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Fatih'te ayrıca Kalenderhane Mahallesi 16 Mart Şehitleri, Cemal Yener Tosyalı ve Bozdoğan Kemeri caddeleri ile Hallac-ı Mansur Çıkmazı, Darülelhan, Cüce Çeşmesi, Cemal Yener Tosyalı Çıkmazı sokaklar, Molla Hüsrev Mahallesi Kirazlı Mescit ve Kalender Mektebi sokaklar 03.00 ile 06.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy, Çınar, Yalçın Koreş caddeleri ile Kavak Sokak ve civarında 00.01 ile 07.00 arasında, Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim, Atatürk, Değirmenbahçe, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak caddeleri, Sanayi, Alpaklar, Arif Ağa, Arif Sami Toker, Avcı, Aydoğdu Çıkmazı, Ayvaz Cami, Barbaros 1, Burhanbey, Ferit Sıdal, Gamze, Gelgeç Çıkmazı, Göl, Halil Çavuş, Hicaz, Karataş, Kayalar, Kenanbey, Kırım, Konuşuk, Köyaltı, Molla Hüseyin, Neval, Nigar, Oruç Reis, Paktaş, Remzi Özkaya, Semerci, Sınırlı, Şehit Atakan Yılmaz, Taşova, Turgutreis 1, Yay sokakları, Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi, Atatürk, caddeleri ve Akatlar, Şemsettin, Akyol, Ayşeçavuş, Bahçeçik, Bakır, Balçık, Barbaros 1, Bilgili, Çalışkan, Eşrefbey, Halilbey, Okumuş, Petek, Sardunya 1, Sarıgül, Site 3, Taşkent, Tebriz sokaklarında 01.00 ile 04.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Beylikdüzü'nde Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı ve Nil Caddesi'ne 08.00 ile 20.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Büyükçekmece'de Pınartepe Mahallesi Avrupa ile Tophane caddeleri ve Oğuzhan, Korkmaz, Nedime sokakları ve civarı 08.00 ile 20.00 arasında elektriksiz kalacak.

Silivri'de Ortaköy Mahallesi İlter Bulvarı ve civarında 09.00 ile 11.00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Beyoğlu'nda Keçeci Piri Mahallesi, Büyüktaş, Dutlu, Geceler, Gür, Şahin, Ufuk, Yıldırımlar sokaklarına ve Kaptanpaşa Mahallesi Büyük, Paşa Cami, Ceylan, Ceylan Aralığı Gül, Hilal, İtimat, Kurt, Mezarlık Arkası, Sezer, Yay, Yay Geçidi, Yaya Geçidi Çıkmazı, Yay Çıkmazı sokaklarına ve Fatih Sultan Minberi Caddesi ve civarına 09.00 ile 13.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Sarıyer'de Zekeriyaköy Mahallesi Amber Çiçeği, Taflan ve 2. Cadde ile Ferahevler Mahallesi Mühendis, Çanak Çıkmazı sokakları ve civarı 09.00 ile 16.00 arasında elektrik alamayacak.

Kağıthane'de Seyrantepe Mahallesi Çağdaş, Çalışkan, Camözü, Çelikyay, Cevher, Cihangir, Doğan, Dönence, Ebru, İbna Sina, Site sokakları ve Barbaros caddesi 09.00 ile 11.00 arasında, Harmantepe Mahallesi, Abdi İpekçi, Güzeldere, Talatpaşa caddeleri ile Akın, Aslan, Atak, Ayaz, Beyler, Çelenk, Dere, Doğu, Evlek, Gülben, Hayran, İdil, İmren, Kaya, Konak, Suyolu, Tan, Tarım Çıkmazı, Tarım, Yenice sokaklar, Çeliktepe Mahallesi Ulubatlı Caddesi, Üçoklar Sokak, Gültepe Mahallesi Atak, Berk, Beyza, Bıldırcın, Dere, Haşmet ve Havza sokaklarıyla civarı, 09.00 ile 14.00 arası elektriksiz kalacak.

Kağıthane'de ayrıca Seyrantepe Mahallesi Başkır, Bülbül, Çağla, Cesur, Çiğ, Çığırtkan, Civan, Kadem, Kuğu sokakları ve civarı 15.30 ile 17.30 arasında enerji alamayacak.

Şişli'de Paşa Mahallesi Güney 4 sokak ve civarında 09.00 ile 13.00, Paşa Mahallesi Emek sokak ve civarında 13.00 ile 16.00, Teşvikiye Mahallesi Osman F. Seden sokak ve civarında 11.00 ile 14.00, Esentepe Mahallesi Cemil Cahit Toydemir, Fazıl Bilge, İzzetin Çalışlar, Mehmet Ali Ülgen, Muzaffer Göksenin, Müşir Abdullah, Rıdvan Koral, Yıldız Posta ve İrfan Baştuğ Paşa caddeleri civarında 13.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Güngören'de Sanayi Mahallesi Güvenç, Ozan, Özboran sokakları ve Sancaklı Caddesi'ne 09.00 ile 17.00 arasında, Merkez Mahallesi Aşiyan ve Karaca sokaklarına 10.00 ile 12.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Sultangazi'de Gazi Mahallesi 1375, 1423, 1426, İsmetpaşa, Gazi Cebeci caddeleri civarı 09.00 ile 12.00 arasında, Cebeci Mahallesi 2491. sokak ve civarı 12.00 ile 15.00 arasında, Esentepe Mahalesi 2421, 2418. sokak ve civarı 15.00 ile 18.20 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Küçükçekmece'de Beşyol Mahallesi 1. Akasya Sokak, Birlik Caddesi ile Eski Londra Asfaltı Bulvarı ve civarı 09.00 ile 13.00 arasında elektrik alamayacak.

Beşiktaş'ta Dikilitaş Mahallesi Beste, Ceylan, Filiz, Mine, Yenidoğan, Zambak sokakları ve civarında 11.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.