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İstanbul'da bu akşam fırtına, yarın kar var

Hızlı bir soğumaya neden olacak rüzgar, kar yağışını da beraberinde getirecek

17 Ocak 2018 15:50

İstanbul'a bu akşam fırtına, yarın sabah kar geliyor. Kentte hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düşmesi ve yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yarından itibaren tüm yurtta fırtınayla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

İstanbul'da bu akşam etkili olacak lodosun yarından itibaren yön değiştirmesi ve karayelden şiddetli bir şekilde esmesi bekleniyor.

Hızlı bir soğumaya neden olacak rüzgar, kar yağışını da beraberinde getirecek. Kentin genelinde sulu kar bekleniyor.

Yüksek kesimlerinde ise kar örtüsünün oluşabileceği belirtiliyor. İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. 

Ülke genelinde bu akşam ve gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen şiddetli lodosun deniz ulaşımını olumsuz etkileyeceğini bildirdi. Beklenen fırtına ile ilgili Meteoroloji'den de bir uyarı geldi.

Yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen ve yer yer 100 km hıza ulaşacak fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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