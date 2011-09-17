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İstanbul'da bombalı saldırı

Esenler’de Polis karakoluna bombalı saldırıda bulunan 30-35 yaşlarında bir kadın, bombanın patlamasından sonra kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

17 Eylül 2011 03:00

T24 - Esenler’de Polis karakoluna bombalı saldırıda bulunan 30-35 yaşlarında bir kadın, bombanın patlamasından sonra kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Zanlının eylemi yasadışı sol bir örgüt adına yaptığı belirtiliyor.


Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı merkez karakolunda sabaha karşı meydana gelen olayda karakol binasına yaklaşan bir kadın yaklaşık 30 metre mesafeden elindeki bombayı fırlattı. Karakolun yanında bulunan bahçeye düşen el bombası büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından karakolda bulunan polisler siper alarak dışarı çıktı. İlk şaşkınlığın geçmesinin ardından kaçmaya çalışan kadının peşine düşen polis ekipleri kısa bir kovalamacının ardından bombacıyı yakaladı. Üzerinden 9 milimetre çağında bir tabanca çıkan kadın olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ekiplerine teslim edildi.


Yetkililer yasadışı sol görüşlü bir örgüte üye olmaktan daha önce polise geliş kaydı bulunan kadının sorgusunun sürdüğünü belirtti. Patlamada ölü veya yaralı olmadığı öğrenildi.


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