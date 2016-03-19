İstanbul'da bombalı beyaz Audi alarmı

Ankara'daki son iki bombalı saldırının da beyaz lüks araçların kullanılması üzerine, emniyet birimlerinin şimdi de ikiz plaka taşıdığı belirlenen 34 YB 2302 plakalı Audi A4 model bir aracın peşine düştüğü ortaya çıktı. Emniye Genel Müdürlüğü, araçla ilgili tüm birimleri uyardı.

Milliyet'in haberine göre, Ankara’da Merasim Sokak’ta park halindeki TSK servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği bombalı eylemde beyaz VW Shirocco, Kızılay’daki eylemde ise beyaz BMWkullanmasını ardından güvenlik birimlerininin son olarak beyaz renkli Audi A4 model bir aracın bombalı araç olabileceği gerekçesiyle peşine düştüğü ortaya çıktı.

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Başkanlığı, Kızılay’daki bombalı saldırıdan bir hafta önce tüm birimlerine özel bir uyarı yazısı gönderdi.



Diyarbakır kırsalında

6 Mart’ta gönderilen yazıda, 34 YB 2302 plakalı 2015 model beyaz Audi A4 aracın H.K. adlı kişiye ait olduğu ve İstanbul’da kullandığı bilgisi yer aldı. Aynı yazıda aracın benzerinin “ikiz plaka”lı biçimde hazırlanarak Diyarbakır kırsalına götürüldüğü açıklandı.



Yazıda, aracın Diyarbakır kırsalında kullanıldığı ve önümüzdeki günlerde bomba yüklü araç haline getirilerek güvenlik güçlerine ait bina ve tesislere yönelik sansasyonel eylemlerde kullanılacağı şeklinde bilgilere ulaşıldığı belirtildi.



İkizi İstanbul’da



Yazıda, gerçek aracın İstanbul’da 27 Şubat’ta 16.15’te Hacı Bozan Pantanesi önünde çekilmiş görüntüsüne de yer verildi. Gerçek ve ikiz plakalı araç arasındaki tek farkın ise tavanda yeralan anten olduğuna dikkat çekildi. EGM’nin yazısında söz konusu araca yönelik dikkatli ve duyarlı olunması istendi.



Öte yandan, Kızılay’daki patlamada kullanılan bomba yüklü aracın bağlantılarının ortaya çıkarıldığı Şanlıurfa’dan da farklı bir uyarı geldiği de öğrenildi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, 20 Şubat’ta il emniyet müdürlüklerine gönderdiği yazıda, 20 Şubat günü Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen M.T. adlı vatandaşın, Mardin’in Derik ilçesinde kendisine ait 06 FT 2896 plakalı gri renkli Renault Fluence marka 2015 model aracının evinin önünden gasp edilmesi nedeniyle yasal başvuru yaptığı belirtildi.



Şanlıurfa Emniyeti, yazısında aracın bombalı eylemlerde kullanılabileceğini belirterek güvenilk güçlerinin duyarlı olması uyarısında bulundu.

