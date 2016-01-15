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İstanbul'da bombalı araç uyarısı; emniyet plakaları yayınladı

Polis, araçların terör olaylarına karışma ihtimali olduğunu bildirdi

15 Ocak 2016 12:57

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalıntı 5 araç ve bir çekici nedeniyle alarma geçti. Bu araçların terör ve bombalama olaylarında kullanılma ihtimaline karşı tüm birimler uyarıldı.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre, Polis telsizlerinden, Ankara, Diyarbakır, Hakkari, Batman, Kayseri ve Adana gibi illerden çalınan biri çekici 5 aracın terör olaylarına karışma ihtimali olduğu bildirildi. Tüm birimlerin 06 AT 2594 plakalı çekici ile 21 AK 730, 21 ET 628, 25 AT 178, 38 FH 725 ve 30 AL 184 plakalı araçlara karşı dikkatli olunması istendi.

Araçların görülmesi halinde süratli bir şekilde ilgili birimlerin bilgilendirilmesi belirtildi. 

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