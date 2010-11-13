İstanbul'da bomba patladı

T24 - Sultangazi'de muhtarlığın önünde basın etkili el yapımı bomba infilak etti. Görgü tanığı, iki kişinin evlerinin önünden hızla kaçtığını anlattı.



İstanbul Sultangazi'de Yunusemre Mahalle Muhtarlığı önünde akşam saatlerinde bir patlama oldu. Patlamada, muhtarlık binasının bazı camları kırıldı.



Olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek bomba uzmanı ekipleri çağırdı. Patlamaya, basınç etkili el yapımı bombanın neden olduğu belirlendi.



Görgü tanıklarından Erhan Keskin, iki kişinin evlerinin önünden hızla kaçtığını dile getirdi ve ''Biz de ilk başta çocuklar maytap attı kaçtı diye düşündük. Sonra polisleri görünce muhtarlığa geldik. Camların kırıldığını gördük. Çok yüksek sesli bir patlamaydı, çok korktuk'' diye konuştu.



Muhtar Murat Tanrıverdi ise patlamada sadece maddi hasar meydana geldiğini, yaralı olmadığını belirterek, ''Benimle ilgili bir şey değil, benim düşmanım yok. Benimle ilgili olacağını düşünmüyorum'' dedi.



Polis, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.





