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İSTANBUL'DA BOMBA PANİĞİ İSTANBUL (A.A)

28 Nisan 2011 23:51

-İSTANBUL'DA BOMBA PANİĞİ İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Ümraniye'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında üzerinde bomba olduğunu söyleyen kadın, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Küçüksu İnkılap Mahallesi cezaevi yolundaki alışveriş merkezinin kapalı otoparkına giren Handan S.Ö. (37) güvenlik görevlisinin yanına yaklaşması üzerine ''Üzerimde bomba var, gelmeyin patlatırım'' tehdidinde bulundu.  İhbar üzerine alışveriş merkezine çok sayıda polis sevk edildi.  Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kadını ikna etmeye çalıştı.  Olay yerine gelen Ümraniye Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ''Gel bir sorunun varsa halledelim'' dediği Handan S.Ö'den ''Sen benim sorunlarımı çözemezsin'' yanıtını aldı.   İkna çabaları sırasında cep telefonu çalınca dikkati dağılan kadın, polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.  Bomba uzmanı ekiplerin kadının üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada patlayıcı maddeye rastlanmadı.  Handan S.Ö, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

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