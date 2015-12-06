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İstanbul’da boğazda iki intihar birden

Bir kişinin cesedi bulunurken diğerinin halen kayıp

06 Aralık 2015 19:51

Boğaziçi Köprüsü'nden atlayan kişinin cesedine ulaşılırken, tüm arama çalışmalarına rağmen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan kişi bulunamadı.

İlk intihar saat 13.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşandı. Köprü korkuluklarına çıkan bir kişi, kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Polis ekipleri, bu olayın bilgisini verirken, 10 dakika sonra ise Boğaziçi Köprüsü'nden bir başka kişi atladı.

Kullandığı otomobille Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na doğru ilerleyen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, köprünün ortasında aracını durdurarak korkuluklara koştu. Bir süre korkuluklarda bekleyen kişi, polisin tüm ikna çabalarına rağmen kendini aşağı attı.

Deniz polisi, kıyı emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin kısa süreli arama çalışmalarının ardından, köprüden atlayan kişinin cesedi Çırağan Sarayı açıklarında bulundu. Ceset Ortaköy vapur iskelesine getirildi. Burada yapılan incelemenin ardından ceset, cenaze aracıyla Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi morguna kaldırıldı.

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