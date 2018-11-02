İstanbul'da bitcoin hırsızlığı operasyonu

İstanbul'daSTANBUL'da sanal para birimi "bitcoin" hırsızlığı yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, 14 kişi kripto para birimi olan bitcoin cüzdanlarından bilgileri dışında paralarının eksildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin bazı kişilerin kripto para birimi olan bitcoin cüzdanlarına girdiğini belirledi. Şüphelilerin tek kullanımlık şifre engelini ise mağdur kişiler adına hazırladıkları sahte ehliyetlerle yeni bir GSM hattı alarak sistemdeki telefon numarasını değiştirerek aştıkları ortaya çıktı.

Polis, şüphelilerin kripto para alışverişi yapılan internet sitesine yeni numarayı girdikleri ve sisteme giriş yaparak oltalama yöntemi (Phishing) ile hesaplarda bulunan bitcoinleri satarak elde ettikleri parayı kendi hesaplarına aktardıklarını tespit etti.

14 kişiden 437 bin liralık bitcoin çaldılar

Şüphelilerin 14 kişinin bitcoin cüzdanlarından çaldığı toplam 437 bin lirayı önce kendi hesaplarına, daha sonra takibini zorlaştırmak için farklı hesaplara aktardığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, bu konuyla ilgili başka mağdur kişiler olup olmadığı yönünde çalışma başlattı.

11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için 26 Ekim'de İstanbul'da çeşitli adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 18 cep telefonu, 18 sim kart, 22 flash bellek, 6 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk, 2 sahte ehliyet, sahte kimlikle alınan İstanbul Kart ve tablet ele geçirildi.

10 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.