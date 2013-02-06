İstanbul'da bir yılda 607 bin gayrimenkul el değiştirdi

Konut ve arsa el değiştirme oranlarında İstanbul başı çekti. İstanbul'da 2012 yılında toplam 607 bin 171 taşınmaz el değiştirirken, bunu 387 bin 974 taşınmaz ile Ankara, 212 bin 968 daire ve arsa sayısı ile İzmir izledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2012 yılı verilerine göre, 2012 yılında tapuda 6 milyon 190 bin 454 işlem yapıldığı görüldü. Yapılan işlemlerin yüzde 30.92'u satış işlemi olurken, Hazineye 4 milyar 637 milyon 488 bin 907 TL para aktarıldı. Tapu ve Kadastro verilerine göre, yüzde 28.16 ile Marmara Bölgesi tapu işlemlerinde birinci oldu. Elde edilen harç miktarı 2 milyar 197 milyon TL ile Türkiye genelinin yüzde 47.38'ini oluşturdu.



İl bazında 793 bin işlem sayısı ile İstanbul birinciliği alırken, yapılan işlemler sonrasında elde edilen harç 1 milyar 628 milyon 137 TL oldu. İstanbul'u 491 milyon TL harçla Ankara, 283 milyon TL ile İzmir, 196 milyon TL ile Antalya, 171 milyon TL ile Bursa, 102 milyon TL ile Konya, 89 milyon TL ile Adana, 57 milyon TL ile Trabzon takip etti.



Yapılan işlem ve harç miktarı en düşük iller ise Gümüşhane, Bingöl, Hakkari, Ardahan ve Bayburt oldu. Bayburt'ta geçen yıl 5 milyon işlem yapıldı 802 bin TL harç geliri elde edildi.



2012 yılı verilerine göre sadece İstanbul'da tahsil edilen harç, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yer alan 55 ilden daha fazla oldu.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, konut ve arsa el değiştirme oranlarında zirveye İstanbul oturdu. Bu şehirde toplam 607 bin 171 taşınmaz el değiştirirken İstanbul'u 387 bin 974 taşınmaz ile Ankara, 212 bin 968 daire ve arsa sayısı ile İzmir izledi. Sadece İstanbul'da geçen yıl daireleri gösteren bağımsız bölüm satış sayısı ise 360 bini buldu.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 2012 yılında genel bütçeden aktarılan para 677 milyon 109 bin TL iken elde edilen harç kurum bütçesinin yaklaşık 7 katına ulaştı.



Tapuda bu kadar yoğun işlem yapılmasının bir nedeni ise geçilen Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) olarak gösteriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar döneminde Türkiye genelinde geçilen TAKBİS sistemiyle işlemler daha da hızlandı.