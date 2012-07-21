İstanbul'da bir polisi şehit eden iki DHKP-C'li 34 gün sonra yakalandı

İstanbul bir ay önce bir polis memurunu şehit eden iki DHKP-C’li yakalandı.



İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir ay önce polis memuru Zekeriya Yurdakul’u şehit eden ve daha önce Fatih’teki McDonalds’ın bombalanma eylemine katıldığı belirlenen DHKP-C’li iki şüpheliyi arayah polis, dün Sultangazi Gazi Mahallesi girişinde arama yaparken içinde yolcusu olan bir taksiden şüphelendi.

Taksi içindeki yolcuların Yurdakul’un katil zanlılarının eşgaline uyduğunu belirleyen polis, taksiyi durdurmak istedi.

Ancak taksi içerisinde bulunan Sultan Işıklı ve Hasan Selim Gören, kafasına silah dayadıkları şoförü rehin alarak kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymayarak hızlanan taksiyi takibe alan polise, araç içerisinde bulunanlar tarafından ateş açılınca çatışma çıktı. Çatışmada iki saldırgan da yaralanırken, boşluktan faydalanan taksi sürücüsü de hareket halindeki araçtan aşağıya atladı. Taksi bariyerlere çarparak durabildi.

Takside bulunan ve karnından birkaç kurşunla yaralandığı öğrenilen Hasan Selim Gören polis tarafından yakalanırken, omzundan vurulan Sultan ışıklı taksiden inerek kaçmaya devam etti.

Gazi Mahallesi’ne doğru kaçan Işıklı mahalle içinde izini kaybettirdi. Işıklı, daha sonra yoldan geçen bir otomobili gasp etmeye çalıştığı sırada yaralı olarak yakalandı. Polisin gözaltına aldığı 2 kişi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Işıklı hastaneye sokulurken örgüt lehine slogan attı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, taksicinin de ifadesine başvurdu.

Polis yakalanan iki kişinin 16 Haziran’da Gaziosmanpaşa’da bir büfede yemek yediği sırada çapraz ateşe tutularak şehit edilen polis memuru Zekeriya Yurdakul’un katil zanlıları olarak aranan Hasan Selim Gören ile Sultan Işıklı olduğunu öne sürdü. İkilinin Fatih’te McDonalds’a bomba konulması eylemini de gerçekleştirdikleri belirtildi.

Her iki militanın yeni bir saldırı hazırlığı yaptıkları, hedef konusunda plan yapmadıkları ileri sürüldü. İddiaya göre her iki militan sabah toplu taşıma araçları ile gezerek rastgele hedef seçiyordu. Gene benzer bir eylem hazırlığı yaparken polisin kendilerini tanıması sonucu iki militan yakalandı.

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ”Çatışmada biri kadın iki terörist yaralı olarak ele geçirildi. Silahlı iki terörist başka bir eyleme girişmek üzereyken yakalandı. Böyle bir kanaat var” dedi .

Sultan Işıklı’nın Ankara Kumrular’daki saldırıdan sonra gözaltına alındığı ancak “yaralılara yardım etmek için geldim” dedikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Işıklı serbest bırakıldıktan sonra katıldığı bir televizyon programında polisin kendisine kötü müdahalede bulunduğunu ileri sürmüştü. Sultan Işıklı’nın aranmaya başlayınca saçını sarıya boyadığı ortaya çıktı.

Işıklı'nın annesi polislere yapılan saldırıdan sonra kızının fotoğraflarının medyada yer almasına tepki göstermiş ve Sultan'ın masum olduğunu söylemişti. Sultan Işıklı dün polisle girdiği silahlı çatışmanın ardından yaralı olarak ele geçirildi.

Hasan Selim Gören’in ise örgüt üyesi olmak suçundan 10 ay tutuklu kaldığı, geçtiğimiz ocak ayında tahliye edildiği öğrenildi. Gören yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.