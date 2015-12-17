İstanbul'da bir okulda öğretmene silahlı saldırı

Sancaktepe'de bir ilkokulda bir öğretmen eski bir öğrenci velisi tarafından bacağından tabancayla yaralandı. Silah sesiyle okulda büyük bir korku ve panik yaşanırken, saldırgan kaçtı.

DHA’nın haberine göre; Sancaktepe'de bir öğretmen okul içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Olay saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde bulunan Sabedin Türker İlkokulu’nda meydana geldi. İddialara göre daha önce aralarında husumet olan eski öğrencisinin babası ile gerginlik yaşayan öğretmen Tahir Derin, bu kişiyle okulun içinde tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavga dönüştü. Kavga sırasında öğretmen sol bacağından vuruldu.

Silah sesi üzerine okuldan büyük korku ve panik yaşandı. Silahlı saldırgan hızla okuldan kaçarken görevliler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğretmeni, ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı öğretmenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bir görgü tanığı, “Okulun içinde oldu. Eski bir hukuka dayalı bir olaymış aralarında husumet olduğu söyleniyor" diye konuştu. Olay yeri inceleme ekipleri okulda inceleme yaptı. Polis ekipleri kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.