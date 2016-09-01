İstanbul’da ‘bir milyon dolarlık’ banknot ele geçirildi

İstanbul Kağıthane'de yapılan operasyonda, 1 milyon dolarlık sertifikalı banknot ele geçirildi. Bir şahıs, banknotu satmak isterken yakalandı.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne Kağıthane'de ikamet eden K.K. (27) isimli erkek şahsın elinde 1 milyon dolarlık sertifikalı banknot para bulunduğu ve bu parayı satmak istediği yönünde bilgi geldi. Bunun üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevliler K.K. isimli şahısla müşteri kılığında irtibat sağladı.

Şüpheli şahıs buluşma adresi olarak verdiği Kağıthane ilçesinde bulunan bir parkta, 1 milyon dolar banknot para ve sertifika ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan çalışmaların devamında 1 milyon dolarlık banknot ve sertifikanın K.K. isimli şahsın babası olan A.K. (57) isimli erkek şahsa ait olduğu tespit edildi.

Şahsın babası A.K. aynı gün polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden K.K. isimli şahıs yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.