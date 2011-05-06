-İSTANBUL'DA BİR KAMERAMAN İNTİHAR ETTİ İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Televizyon programlarında kameramanlık yapan bir kişi, evinde kendisini asarak intihar etti. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Kocasinan 6. Sokaktaki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Şenol Çınar'dan (43) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis, çilingir yardımıyla içeriye girdi. Polis, evde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar eden Çınar'ın cesediyle karşılaştı. Cesedin yanında bir de mektup bulunduğu öğrenildi. Şenol Çınar'ın cesedi, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çınar, FOX TV'de yayınlanan Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın birlikte sundukları ''Su Gibi'' ve Ömer Çelakıl'ın sunduğu ''Hayatın Şifreleri'' programlarında aktüel röportaj kameramanlığı yapmıştı.