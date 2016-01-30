İstanbul'da bir kadın sevgilisinden ayrılmak istediği için sokak ortasında öldürüldü!

Küçükçekmece'de Nurcan Arslan isimli bir kadın kurşunlanarak öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 35 yaşındaki Abdullah Melih B. polise teslim oldu. 10 Kurşunla öldürülen Arslan bu yıl öldürülen 10'uncu kadın oldu. Polis tarafından yapılan belirlemeye göre katil, Arslan'ı kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

Türkiye'de her gün farklı kentlerde kadınlar öldürülüyor. Öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı anıt sayaç verilere göre 2015 yılında 289 kadının öldürüldüğü Türkiye'de, 2016 yılının ocak ayında da 9 kadın öldürülmüştü. 10. kadın da bugün 10 kurşunla öldürüldü.

Küçükçekmece'de 40 yaşındaki Nurcan Arslan silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 10 kurşun isabet eden kadın hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Olay, saat 11:00 sıralarında Halkalı Atakent Mahallesi 221 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla kahvaltı yapmak için evden çıktığı öğrenilen Nurcan Arslan, yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Çevredekiler durumu hemen polis ve ambulans ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'a ilk müdahalesinin ardından yaklaşık 200 metre mesafedeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Nurcan Arslan, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Polis, Arslan'ın yaya olarak ilerlediği sırada bir kişinin Nurcan Arslan'a yaklaştığını ve kendisine defalarca ateş ettikten sonra beyaz bir araçla olay yerinden kaçtığını belirledi. Ekipler, cinayetin meydana geldiği yeri güvenlik şeridiyle kapatarak burada inceleme yaptı.