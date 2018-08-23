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İstanbul'da bir fabrikada asit kazanı patladı

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı

23 Ağustos 2018 12:16

İstanbul Hadımköy'de bir fabrikada asit kazanı patladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

İtfaiye ekipleri, patlama nedeniyle oluşan zehirli gazın yayılmasını önlemek için kimyasal müdahale aracıyla çalışma yaptı. Bu arada, yaklaşık bin 500 metrekarelik alana kurulu fabrikaya yakın noktadaki evlerde ikamet eden vatandaşların önlem amacıyla tahliye edildiği belirtildi.

Ayrıca bölgeye tedbir için AFAD ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Fabrikada bir bekçi bulunduğu ve olay sonrasında dışarı çıktığı öğrenildi. 

Bölgeye gelen uzman ekipler, özel kıyafetlerini giyerek fabrikada incelemelerde bulundu.

Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, deterjan fabrikasının asit kazanında meydana gelen patlama dolayısıyla Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) ekibi tarafından bölgede ölçüm yapıldı. Ölçümler doğrultusunda etrafa yayılan bir risk bulunmuyor.

Patlamayla ilgili hastanelere sağlık nedeniyle müracaat bulunmadığı, ekiplerin bölgede tedbir amaçlı bekletildiği belirtildi.

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