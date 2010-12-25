İstanbul'da bir dergiye helikopterli baskın düzenlendi

T24

Helikopterin de kullanıldığı baskında terör polislerine, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri destek verdi. Yasadışı bir örgüt ile bağlantılı bir derginin merkezine yönelik operasyonda ilk belirlemelere göre 7 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü kampüsü içinde yer alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ’ne götürüldü. Yaklaşık 3.5 saat süren baskın sonrası, polis bina önüne yarım kamyonet yükü kadar kitap, dergi ve bilgisayar kasası koydu. Ele geçirilen malzemeler polis minibüsleriyle şubeye götürüldü.