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İstanbul'da bir dergiye helikopterli baskın düzenlendi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün sabah saat 04.00 sıralarında operasyon düzenledi...

25 Aralık 2010 02:00

T24 - İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün sabah saat 04.00 sıralarında Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Atlas Apartmanı’nın en üst katında bulunan bir daireye baskın düzenledi. 


Helikopterin de kullanıldığı baskında terör polislerine, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri destek verdi. Yasadışı bir örgüt ile bağlantılı bir derginin merkezine yönelik operasyonda ilk belirlemelere göre 7 kişi gözaltına alındı.

Dergi merkezine helikopterli baskın

 Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü kampüsü içinde yer alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ’ne götürüldü. Yaklaşık 3.5 saat süren baskın sonrası, polis bina önüne yarım kamyonet yükü kadar kitap, dergi ve bilgisayar kasası koydu. Ele geçirilen malzemeler polis minibüsleriyle şubeye götürüldü. 



 
 




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