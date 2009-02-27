İstanbul’da bir Çeçen suikastı daha

Zeytinburnu'nda Çeçen uyruklu bir kişi gece saatlerinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü.



Edinilen bilgilere göre, cinayet Zeytinburnu Ziya Gökalp Mahallesi 37 sokak 8 numaralı apartmanın önünde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Arabasından inen Çeçen Ali Osaev (48) bina girişine geldiğinde plakası alınamayan mavi renkli camları siyah filmli BMW marka otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından susturuculu tabanca kullanılarak öldürüldü.



Yüzüne ve kafasına 3 kurşun isabet eden Osaev, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek incelemelerde bulundu. Ali Osaev'in cesedinin etrafına branda açan Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş çaplı bir araştırma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Ali Osaev'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Çeçen Ali Osaev'in Çeçenistan'daki savaşın ardından İstanbul'a eşiyle yerleştiği, ve 3 ay önce Başakşehir'den Zeytinburnu'ndaki evine taşındığı öğrenildi.



Polis, cinayetin Çecenistan için toplanan yardım paraları yüzünden işlenmiş olabileceğini belirtti. Ali Osaev'in daha önce Başakşehir'de Çeçen Albay Gazhi Edilsutanov, Ümraniye'de Çeçen İslam Conibefof'un öldürülmeleri olayı ile bağlantılı olduğu ve saldırganların yakalanmaları için geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

