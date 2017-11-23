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İstanbul'da bir büfeye silahlı saldırı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

23 Kasım 2017 06:08

İstanbul Maltepe'de bir Tekel bayisi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Bağlarbaşı Mahallesi Cemal Bey Caddesi'ndeki Tekel bayisinde bu iş yerinin sahibi Hamdullah A'yı (32) silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağından yaralandığı öğrenilen Hamdullah A, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

 

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