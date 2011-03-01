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İSTANBUL'DA BİR BANKA SOYGUNU DAHA İSTANBUL (A.A)

01 Mart 2011 18:33

-İSTANBUL'DA BİR BANKA SOYGUNU DAHA İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Ümraniye'de bir banka şubesine giren silahlı kişi, 14 bin lira, 8 bin dolar ve 5 bin avro alıp kaçtı. Bir bankanın Ümraniye şubesine gelen 30 yaşlarındaki kişi, güvenlik görevlisini silah tehdidiyle etkisiz hale getirerek silahını aldı. Tehditle bankolardaki görevlilerden 14 bin 415 lira, 8 bin 610 dolar ve 5 bin 580 avro alan zanlı, bankadan çıktıktan kısa bir süre sonra güvenlik görevlisinin silahını yola fırlattıktan sonra koşarak kaçtı. Banka çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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