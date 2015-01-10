İstanbul'da bir AVM'de el yapımı bomba bulundu!

İstanbul Başakşehir'de bir alışveriş merkezinin önünde, çakmak gazı tüplerine sarılı el yapımı bomba bulundu. Polis, bombayı etkisiz hale getirdikten sonra incelemek için emniyete götürdü.

Hürriyet’te yer alan habere göre vatandaşlar sabah saatlerinde Kayaşehir'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde 2 çakmak gazı tüpüne sarılı bir düzenek gördü. Bunun üzerine durum vatandaşlar tarafından polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri alışveriş merkezinin önündeki caddeyi güvenlik şeridiyle trafiğe kapattı.





Parça Tesirli Bomba





Bomba uzmanı ekipler inceledikleri cismin el yapımı, basınç etkili ve parça tesirli bomba olduğunu tespit etti. Olay yerindeki araştırmalarını tamamlayan polis, bombayı etkisiz hale getirdikten sonra üzerine sarılı olan çakmak gazı tüpleriyle birlikte detaylı olarak incelemek üzere emniyete götürdü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kapanan yol polis tarafından trafiğe açıldı.

Öte yandan, aynı saatlerde Küçükçekmece Sefaköy'deki bir alışveriş merkezinin karşısında, dershanenin önünde çakmak gazı tüpleri bulunmuştu. Bomba uzmanı ekipler çakmak gazını fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi.