T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da bir AVM'de el yapımı bomba bulundu!

Başakşehir'de bir alışveriş merkezinin önünde el yapımı bomba bulundu

10 Ocak 2015 14:14

İstanbul Başakşehir'de bir alışveriş merkezinin önünde, çakmak gazı tüplerine sarılı el yapımı bomba bulundu. Polis, bombayı etkisiz hale getirdikten sonra incelemek için emniyete götürdü.

Hürriyet’te yer alan habere göre vatandaşlar sabah saatlerinde Kayaşehir'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde 2 çakmak gazı tüpüne sarılı bir düzenek gördü. Bunun üzerine durum vatandaşlar tarafından polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri alışveriş merkezinin önündeki caddeyi güvenlik şeridiyle trafiğe kapattı. 



Parça Tesirli Bomba



Bomba uzmanı ekipler inceledikleri cismin el yapımı, basınç etkili ve parça tesirli bomba olduğunu tespit etti. Olay yerindeki araştırmalarını tamamlayan polis, bombayı etkisiz hale getirdikten sonra üzerine sarılı olan çakmak gazı tüpleriyle birlikte detaylı olarak incelemek üzere emniyete götürdü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kapanan yol polis tarafından trafiğe açıldı. 

Öte yandan, aynı saatlerde Küçükçekmece Sefaköy'deki bir alışveriş merkezinin karşısında, dershanenin önünde çakmak gazı tüpleri bulunmuştu. Bomba uzmanı ekipler çakmak gazını fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi.

ETİKETLER

bombaavmyine bombaistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24