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İstanbul'da depreme duyarlı sadece 6 kişi var

İstanbul'da bina sağlamlık ölçümleri için Van depreminden bir ay sonra 850 olan başvurular, 1 yıl sonra 184’e, bu yılbaşında da 6’ya kadar düştü

02 Ağustos 2013 12:26

Gökçeada açıklarında gerçekleşen deprem vasıtası ile gündeme gelen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak bina sağlamlık ölçümleri yapan BİMTAŞ'a başvuruların 6’ya kadar düştüğü belirtildi. Bu rakam Van depreminden bir ay sonra 850, takip eden  yıl içerisinde 184 idi.

Nebahat Koç'un Akşam gazetesinde yer alan haberine göre, İstanbul’da toplamda 1 milyon 600 bin yapı var. Son 9 yılda yapılan başvurular kapsamında 4 bin 260 bina incelemeye alındı. Geçen yıl sadece bin 947 başvuru oldu.

Van depreminden bir ay sonra 850 olan başvuru, 1 yıl sonra 184’e, bu yılbaşında da 6’ya kadar düştü.

Uzmanlara göre düşüşün nedeni ‘Ev çürükse değeri düşer’ korkusu.

Başvuruda istenen malzeme testi ücretleri şöyle: 8 katı geçmeyen binanın oturum alanı 500 m2’ye kadar yapılarda 3 bin TL+KDV, 500 m2’den sonraki her m2 için 2 TL+KDV. 8 katı geçen binanın oturum alanı 1000 m2’ye kadar olan yapılarda 6 bin TL+KDV.

 

'Çürük çıkarsa, evimizin değeri düşer'

 

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depreme dayanıklılık testine başvuranların sayısı son derece az. En büyük sorun apartmanlarda oturan kişilerin uzlaşmaması. Ev sahiplerinin yüzde 80’i, “Çürük çıkarsa, evimizin değeri düşer” endişesi taşıyor.

Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu: Vatandaş tehlikeyi biliyor ama mali güçleri yok. Bazı ilçe belediyeleri, dayanıklılık testinde çok ucuz çalışma yapıyor. Ama vatandaş, bina çürük çıkacağı endişesiyle geri adım atıyor.

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