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İstanbul'da bin polisle geniş çaplı operasyon

İstanbul Esenler'de yaklaşık bin polisin katılımıyla narkotik ve asayiş suçlarına ilişkin geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştiriliyor

16 Ağustos 2014 23:04

Esenler'de 2 bölgede yürütülen operasyonlarda giriş-çıkışları kontrol altına alınan sokaklarda kişilerin üst araması ve GBT sorgulaması yapılıyor. İlçedeki araçlar kontrolden geçiriliyor, kıraathane ve internet kafelerde denetim gerçekleştiriliyor.

DHA'nın haberine göre, polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyona, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Asayiş, Özel Harekat ve çevik kuvvet ekipleri ile motosikletli polis timleri de katılıyor.

Genel olarak narkotik ve asayiş suçlarına yönelik yürütülen operasyonda, bin polis görev alıyor.

 

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