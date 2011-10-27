İstanbul'da bilişim suçlarına yönelik operasyon

T24 - İstanbul'da interaktif banka müşterilerinin bilgisayar ve cep telefonlarına casus programlar göndererek kişisel bilgilerini aldıkları 63 banka müşterisinin hesaplarından 1,9 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla yakalanan 14 kişi, adliyeye sevk edildi.





Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri, artan ''İnteraktif banka dolandırıcılığı'' ihbarları üzerine yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 24 Ekim'de Şişli, Kağıthane, Fatih, Üsküdar, Arnavutköy, Sancaktepe, Eyüp, Esenler ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere eş

zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen Azerbaycan uyruklu Nejat K'nın Eyüp'teki evinden 2 adet laptop ve 3 adet cep telefonunu 2. kattan dışarı atarak zarar verdiği belirtildi.



Operasyon düzenlenen yerlerde yapılan aramalarda, 2 adet laptop, 2 adet harddisk, 5 adet flash bellek, 5 adet hafıza kartı, 25 adet simkart, 5 adet 3G modem, 15 adet çeşitli markada cep telefonu, 6 adet kredi kartı, 4 adet çeşitli bankalara ait çek yaprağı, 1 adet sahte sürücü belgesi ve tahrif edilmiş sürücü belgesi aslı, çok sayıda sahte olarak oluşturulmuş kimlik, ehliyet, ruhsat, diploma, çeşitli bankalar ait çekler, motorlu araç trafik tescil belgeleri, avukat kimlikleri, aile cüzdanları, çeşitli kamu ve özel kuruluşlara ait bandroller, başkalarına ait hesap ve kimlik bilgilerinin bulunduğu dokümanlar, hazır kontör kartları, sahte belge basımında kullanılan makine araç ve gereçler ele geçirildi.



Emniyette ifadelerine başvurulan bu kişilerin, interaktif banka müşterilerinin bilgisayar ve cep telefonlarına SMS ve e-posta yoluyla zararlı yazılımlar göndererek, müşterilerin kişisel bilgi ve şifrelerini elde ettikten sonra hesaplarını boşalttıkları öğrenildi.



Yapılan çalışmalarda suç örgütü üyelerinin 35 interaktif banka müşterisinin hesaplarına ulaşarak, 700 bin TL'yi almaya teşebbüs ettikleri, 63 müşterinin ise interaktif banka hesabından 1,9 milyon TL'yi kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.



Su örgütü üyelerinin, şifre elde etme ve cep telefonuna virüs gönderilmesi işlemleri sırasında Hollanda ve Rusya'da bulunan suç ortaklarından da yardım aldığı ve bu kişilere elde ettikleri paralardan pay verdiği öğrenildi.



Polisteki işlemleri tamamlanan bu kişiler, daha sonra adliyeye sevk edildi.



