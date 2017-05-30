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İstanbul’da beş bin polisle operasyon

Uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi

30 Mayıs 2017 01:35

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, hava destekli 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede sabit yol uygulaması, eğlence mekanları ve umuma açık yerler ile denizde denetim yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde, şehir genelinde ramazan ayında vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla iftar sonrası başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Sahil şeridi olan ilçelerde deniz polisleri de uygulamaya destek veriyor.

Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra, el çantaları ve valizleri de kontrol edildi. Bu arada Kadıköy Söğütlüçeşme uygulama noktasında yoklama kaçağı olan 3 kişiye idari işlem uygulandı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

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