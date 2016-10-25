T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da belediye otobüsüne molotoflu saldırı!

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüse isabet eden molotoflar kendiliğinden söndü

25 Ekim 2016 23:59

Okmeydanı’nda yüzleri maskeli 4 kişi yolcu otobüsüne molotof attı. Otobüs yanmazken yüzleri maskeli kişiler ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, akşam saatlerinde Okmeydanı Darülaceze Caddesi üzerinde Nişangah otobüs durağında meydana geldi. Eminönü -Kulaksız arasında sefer yapan EM2 hatlı İstanbul Ulaşım A.Ş.ye ait yolcu otobüsünün şoförü Cemil Ekiz, Okmeydanı Nişangah durağında yolcu aldıktan sonra trafik ışıklarında beklerken yüzleri maskeli 4 kişi otobüsü durdurmaya çalıştı. Otobüs şoförü durmayarak hareket ettiği sırada yüzleri maskeli grup otobüse molotof atmaya başladı. İçerisinde yolcuları bulunan otobüse bir tanesi cama bir tanesi de otobüsün arka camına isabet etti. Otobüs şoförü olay yerinden beş yüz metre ileride durarak yolcuları tahliye etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüse isabet eden molotoflar kendiliğinden söndü. Molotoflu saldırı nedeniyle bazı yolcular fenalık geçirdi. Otobüs şoförün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

ETİKETLER

iettotobüssaldırımolotof

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24