İstanbul'da belediye otobüsüne molotoflu saldırı!

Okmeydanı’nda yüzleri maskeli 4 kişi yolcu otobüsüne molotof attı. Otobüs yanmazken yüzleri maskeli kişiler ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, akşam saatlerinde Okmeydanı Darülaceze Caddesi üzerinde Nişangah otobüs durağında meydana geldi. Eminönü -Kulaksız arasında sefer yapan EM2 hatlı İstanbul Ulaşım A.Ş.ye ait yolcu otobüsünün şoförü Cemil Ekiz, Okmeydanı Nişangah durağında yolcu aldıktan sonra trafik ışıklarında beklerken yüzleri maskeli 4 kişi otobüsü durdurmaya çalıştı. Otobüs şoförü durmayarak hareket ettiği sırada yüzleri maskeli grup otobüse molotof atmaya başladı. İçerisinde yolcuları bulunan otobüse bir tanesi cama bir tanesi de otobüsün arka camına isabet etti. Otobüs şoförü olay yerinden beş yüz metre ileride durarak yolcuları tahliye etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüse isabet eden molotoflar kendiliğinden söndü. Molotoflu saldırı nedeniyle bazı yolcular fenalık geçirdi. Otobüs şoförün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.