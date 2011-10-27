-İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Vatan ve Bağdat caddelerinde yapılacak törenler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ekim Cumartesi günü sabah saat 07.00'den 16.00'ya kadar Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar trafiğe kapalı olacak. Ayrıca, Topkule, Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi ve bu yollara çıkan tüm yollar, Topkule-Mahmutbey Köprüsü-Vatan Caddesi-Oğuzhan Caddesi-Millet Caddesi-Topkapı Edirnekapı Kavşağı-Vatan Caddesi kesişim noktası-Mahmutbey-Topkule, Mahmutbey Köprüsü-Habipler Yolu (Sultançiftliği yolu) trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollara alternatif olarak, D-100 karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek sürücüler, Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray veya Haliç Tüneli, Ayvansaray ışıklardan Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanabilecek. E-80 karayolunu kullanacak sürücülerin, Milliyet gazetesi karşısından TEM istikametini, sahil yolunu kullanacak sürücülerin ise sahil güzergahından Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci istikametini kullanmaları gerekecek. Vatan Caddesi'ni kullanarak Fatih'teki hastanelere gidecek ambulans ve diğer araç sürücüleri sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa, Çapa, Haseki veya Vakıf Gureba hastanelerine intikal edebilecek. Fatih istikametinden hastanelere gitmek isteyen sürücüler ise Atatürk Bulvarı-Aksaray ve Millet Caddesi güzergahını kullanabilecek. -Bağdat Caddesi'ndeki tören- Kadıköy Bağdat Caddesi Fener mevkisinde yapılacak tören nedeniyle de 29 Ekim Cumartesi günü saat 08.00'den itibaren Hulusi Behçet ve Doktor Faruk Ayanoğlu caddeleri, Bağdat Caddesi (Suadiye ışıklardan Kızıltoprak meydana kadar olan kısım, ayrıca Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar), Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi (Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, BP ışıklardan Bağdat Caddesi, Göztepe ışıklara kadar olan kısım, ayrıca Bağdat Caddesine çıkan tüm ara sokaklar), Cemil Topuzlu Caddesinden Bağdat Caddesine çıkan tüm ara sokaklar trafiğe kapatılacak. Kapatılan yollara alternatif olarak sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) D/100 güzergahına çıkan yolları kullanabilecek.