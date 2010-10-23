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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbul'da yapılacak Cumhuriyet Bayramı Koşusu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

23 Ekim 2010 03:00

T24 - İstanbul'da yapılacak Cumhuriyet Bayramı Koşusu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,  Kazlıçeşme, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Abay Caddesi, Demirhan Caddesi, Kazlıçeşme Tren İstasyonu alt geçidi, Zübeyde Hanım Caddesi, TEDAŞ, Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi, Taşocağı Sokak güzergahında gidiş-dönüş olarak Cumhuriyet Bayramı Koşusu düzenlenecek.

Koşu nedeniyle belirtilen güzergah yarın saat 08.30'dan itibaren koşu bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

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