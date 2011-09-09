İstanbul'da bazı yollar pazar günü kapalı

T24 - 11 Eylül Pazar günü Üsküdar'da yapılacak olan ''23. Katibim Şenlikleri'' kapsamındaki yarış nedeniyle saat 10.00'dan itibaren, Harem Dönel Kavşak Üsküdar istikameti, Salacak İskele Caddesi, Şemsipaşa Caddesi, Baston Sokak sahile bağlantı, Öğdül Sokak, Hakimiyeti Milliye Caddesi (Balaban Meydan Otobüs Durakları Dönüşleri), Harem Sahil Yolu trafiğe kapatılacak.



Sürücüler, bu yollara alternatif olarak belirlenen Cumhuriyet, Nuhkuyusu, Doğancılar Yokuşu Halk Caddelerini kullanabilecek.



Kadıköy'de de Pazar günü 11.00-18.30 saatleri arasında yapılacak olan açık hava toplantısı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren Rıhtım Caddesi tamamen, Altıyol Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadar tüm yol, Söğütlüçeşme Caddesi'nden rıhtıma inen ara sokaklar ve Orgeneral Şahap Gürler Caddesi trafiğe kapatılacak.



Taşköprü, Kışla ve Albay F. Sözdener caddeleri ise ihtiyaç duyulduğunda trafiğe kapatılacak.



Kapatılacak yollara alternatif olarak, Tıbbiye Caddesi'ne gelen trafik akımı Burhanfelek Caddesi'nden E-5 yönüne, Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa ışıklar istikametine yönlendirilecek.



Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akımı Altıyol Meydanı'ndan rıhtıma iniş engellenerek Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine verilirken, Moda'dan gelen trafik akımı ise Mühürdar kavşaktan geri çevirilecek.







