-İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR KAPATILACAK İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - İstanbul'un kurtuluşunun 87. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 6 Ekim Çarşamba günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Hal Yolu bitimi, E-5 Cevizlibağ Tünel sapağından itibaren Vatan Caddesi, Lahor Meydanı'ndan Aksaray Metro İstasyonu'na kadar (geliş-gidiş istikameti) trafiğe kapalı olacak. Bu nedenle D-100 karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek sürücülerin Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray veya Haliç Tüneli, Ayvansaray ışıklardan Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini; E/80 karayolunu kullanacak sürücülerin, Milliyet gazetesi karşısından TEM istikametini; sahil yolunu tercih edecek sürücülerin, sahil güzergahından, Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci istikametini takip etmeleri, Vatan Caddesi'ni kullanarak Fatih'teki hastanelere gelecek olan ambulans sürücüleri ve diğer sürücülerin sahil yolundan Samatya-Cerrahpaşa-Çapa-Haseki veya Vakıf Gureba hastanelerine intikal etmeleri, Fatih istikametinden hastanelere gidecek sürücülerin ise Atatürk Bulvarı-Aksaray ve Millet Caddesi'ni kullanmaları istendi. Açıklamada, Millet Caddesi'nden gelip Hal Yolu ve E-80 yolunu kullanacakların, Cevizlibağ'dan E-5 karayoluna yönlendirileceği kaydedildi.