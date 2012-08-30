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İstanbul'da bazı yollar kapalı

Saat 16.00'ya kadar D-100'den Vatan Caddesi'ne gideceklerin, Haliç Tüneli, Edirnekapı, Aksaray veya Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanmaları gerekiyor

30 Ağustos 2012 14:33

30 Ağustos'ta Vatan Caddesi'nde yapılacak kutlamalar nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yollar saat 16.00'ya kadar kapalı kalacak.

Topkule-Mahmutbey Köprüsü-Vatan Caddesi ve bu yollara çıkan bütün yollar kapatıldı. Saat 16.00'ya kadar D-100 Karayolu'ndan Vatan Caddesi'ne gidecek sürücülerin, Haliç Tüneli, Edirnekapı, Aksaray veya Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanmaları gerekiyor.

E-80 Karayolu'nu kullanacak sürücülerin, Milliyet gazetesi karşısından TEM istikametini, sahil yolunu kullanacak sürücülerin de sahil güzergahından Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci yönünü kullanmaları gerekiyor.

Vatan Caddesi’ni kullanarak Fatih'teki hastanelere gelecek olan ambulans ve diğer araç sürücülerinin sahil yolunu kullanarak Samatya'dan bölgede bulunan hastanelere yönelmeleri, Fatih'ten bu hastanelere gidecek sürücülerin de Atatürk Bulvarı-Aksaray ve Millet Caddesi'ni tercih etmeleri isteniyor.

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