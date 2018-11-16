İstanbul'da bazı öğretim üyelerine gözaltı (4)

Müslim SARIYAR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da düzenlenen operasyonda bazı öğretim üyeleri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.

Anadolu Kültür Derneği Başkanı Osman Kavala\'nın da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında yapıldığı belirtilen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Anadolu Kültür Derneği Başkan vekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür Genel Koordinatörü Asena Günal ve danışmanları Çiğdem Mater ile Meltem Aslan\'ın da bulunduğu öğrenildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan isimlerin sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüleceği kaydedildi.