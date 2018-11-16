İstanbul'da bazı öğretim üyelerine gözaltı (3)

Müslim SARIYAR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da düzenlenen operasyonda bazı öğretim üyeleri gözaltına alındı.

Polisin bu sabah düzenlediği operasyonun içeriğe hakkında henüz bilgi verilmedi.

Gözaltına alınan isimler arasında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Anadolu Kültür Derneği Başkan vekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür Genel Koordinatörü Asena Günal ve danışmanları Çiğdem Mater ile Meltem Aslan\'ın da bulunduğu öğrenildi.

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