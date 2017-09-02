İstanbul'da 'bayram ziyareti' trafiği

İstanbul'da bayram tatiliyle birlikte rahatlayan İstanbul trafiği vatandaşların bayram ziyaretine çıkmasıyla yeniden başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren açık olan trafikte öğlen saatlerinden itibaren yer yer yoğunluklar oluşmaya başladı.

Bayram tatilinin uzatılmasının ardından birçok İstanbullu, bayramı ve tatili şehir dışında geçirmek için yollara düşmüş, şehirden ayrılmıştı. Tatilin başlamasının ardından İstanbul'da alışılmışın aksine yollar boş kalmıştı.

Bayramın ikinci gününde gerek bayram ziyaretlerinde bulunmak gerek güzel havayı değerlendirmek için araçlarıyla dışarı çıkan vatandaşlar, yer yer trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle, E-5 olarak bilinen D-100 Karayolu’nun Ankara istikametinde Haliç Köprüsü’nden itibaren görülmeye başlayan araç kuyrukları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişine kadar uzadı. Köprü girişinde de katılımlardaki yoğunluk nedeniyle araçların yavaşlayarak geçiş yaptıkları ve trafik yoğunluğuna neden oldukları görüldü.

