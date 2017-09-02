T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da 'bayram ziyareti' trafiği

İstanbul’da bayram ziyaretine çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuna takıldı

02 Eylül 2017 20:20

İstanbul'da bayram tatiliyle birlikte rahatlayan İstanbul trafiği vatandaşların bayram ziyaretine çıkmasıyla yeniden başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren açık olan trafikte öğlen saatlerinden itibaren yer yer yoğunluklar oluşmaya başladı.

Bayram tatilinin uzatılmasının ardından birçok İstanbullu, bayramı ve tatili şehir dışında geçirmek için yollara düşmüş, şehirden ayrılmıştı. Tatilin başlamasının ardından İstanbul'da alışılmışın aksine yollar boş kalmıştı.

Bayramın ikinci gününde gerek bayram ziyaretlerinde bulunmak gerek güzel havayı değerlendirmek için araçlarıyla dışarı çıkan vatandaşlar, yer yer trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle, E-5 olarak bilinen D-100 Karayolu’nun Ankara istikametinde Haliç Köprüsü’nden itibaren görülmeye başlayan araç kuyrukları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişine kadar uzadı. Köprü girişinde de katılımlardaki yoğunluk nedeniyle araçların yavaşlayarak geçiş yaptıkları ve trafik yoğunluğuna neden oldukları görüldü.
 

ETİKETLER

istanbultrafikyaşamkurban bayramı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24