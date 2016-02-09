İstanbul’da bavul içinde parçalanmış ceset bulundu!

Cevizli hayvan pazarında kağıt toplayan çocuklar, bir bavulun içerisinde parçalanmış halde ceset bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polisin valizde yaptığı incelemede parçalanmış ceset olduğu tespit edildi.

Kadın elbiselerinin çıktığı valizdeki cesedin bir kadına ait olduğu belirlenirken, kimliği tespit edilemedi. Valizi boş arsada bulan kağıt toplayan çocuklar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları da incelenmeye alındı.