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İstanbul'da bavul içinde ceset bulundu

Büyükçekmece'de bavul içinde bulunan cesetle ilgili polis soruşturma başlattı

03 Temmuz 2016 20:10

İstanbul Büyükçekmece Muratçeşme mahallesindeki boş arazide bavul içinde ceset bulundu. Erkek olduğu belirlenen cesedin bacakları poşette, gövdesi ise bavulun içinde bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre,  Murat Çeşme Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki boş arazide sahipsiz bavul gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, yaptığı incelemenin ardından bavulu açtı. Bavulda, parçalandıktan sonra çöp poşetlerine doldurulmuş insan cesedi olduğu görüldü.

Olay Yeri İnceleme ve Parmak İzi Tespit Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzaman polislerin, ceset üzerindeki incelemesi sürüyor.

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