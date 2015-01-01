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İstanbul'da barajlar dolmaya başladı

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı, yağışlarla artarak yüzde 66,71'e yükselirken, bu rakam son 4 yılın en yüksek oranı oldu

01 Ocak 2015 18:02

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgiye göre, kente su sağlayan ve toplam 863 milyon 770 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip barajlardaki mevcut su hacmi yağışlarla artmaya devam ediyor.

Barajlardaki su miktarı, geçen yıl aralık ayında yüzde 35 iken, bugün itibarıyla yüzde 66,71 olarak ölçüldü. Barajlardaki su miktarı; şubatta 31,32, martta 32,19, nisanda 32,52, mayısta 28,57, haziranda 25,32, temmuzda 21,33, ağustosta 17,23, eylülde 19,05, ekimde 27,62, kasımda 39,47, Aralık'ta 60,78 oldu. 

Son 4 yılın en yüksek ocak ayı oranı

Ocak ayının ilk günü olmasına rağmen ulaşılan 3'te 2'lik doluluk, son 4 yılın en yüksek oranı oldu. 

Yılın ilk ayları dikkate alındığında barajların doluluk oranı 2012'de 60,58, 2013'te 63,55, 2014'te 36,25 şeklinde gerçekleşti. 

İstanbul'a su sağlayan barajlarda Kazandere ve Istrancalar yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşırken, Alibey, Pabuçdere ve Elmalı da yüzde 90'ın üzerinde doldu. 

Barajların son durumu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Baraj    Yüzde
Ömerli    72,78
Terkos    87,51
B.Çekmece    42,37
Darlık    46,46
Sazlıdere    36,89
Alibey    90,82
Istrancalar    100,00
Pabuçdere    97,36
Kazandere    100,00
Elmalı    91,71

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