İstanbul'da bankaya molotoflu saldırı

İş Bankası Dolapdere Şubesi'ne kar maskeli 3 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Saldırganların banka şubesinin camında asılı duran Türk Bayrağı'nı hedef aldıkları belirtiliyor.



Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan Türkiye İş Bankası şubesine kar maskeli 3 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Saldırganlar olayın ardından kaçarak izlerini kaybettirirken banka şubesinde küçük çapta hasar meydana geldi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak konu ile ilgili inceleme başlattı.



Olayı gören vatandaşlar yüzlerinde kar maskesi bulunan 3 kişinin hızla gelerek bankaya molotof kokteyli atıp kaçtıklarını söyledi. Öte yandan molotofun banka şubesinin Türk Bayrağı asılı olan camına atılmış olması dikkat çekerken polis çevrede yaptığı araştırmada saldırganlara ait olduğu belirtilen bir kar maskesi buldu.



Polis görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak kaçan şahısların yakalanması için araştırma başlattı.











