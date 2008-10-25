T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da bankaya molotoflu saldırı

İş Bankası Dolapdere Şubesi'ne kar maskeli 3 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı.

25 Ekim 2008 03:00

İş Bankası Dolapdere Şubesi'ne kar maskeli 3 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Saldırganların banka şubesinin camında asılı duran Türk Bayrağı'nı hedef aldıkları belirtiliyor.

Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan Türkiye İş Bankası şubesine kar maskeli 3 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Saldırganlar olayın ardından kaçarak izlerini kaybettirirken banka şubesinde küçük çapta hasar meydana geldi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak konu ile ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören vatandaşlar yüzlerinde kar maskesi bulunan 3 kişinin hızla gelerek bankaya molotof kokteyli atıp kaçtıklarını söyledi. Öte yandan molotofun banka şubesinin Türk Bayrağı asılı olan camına atılmış olması dikkat çekerken polis çevrede yaptığı araştırmada saldırganlara ait olduğu belirtilen bir kar maskesi buldu.

Polis görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak kaçan şahısların yakalanması için araştırma başlattı.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24