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İstanbul'da AVM'ye bombalı saldırı girişimi

İstanbul'da bir AVM'ye bombalı saldırı için girmek isteyen iki kişi MİT ve polisin ortak operasyonu sonucu yakalandı

09 Ocak 2015 21:57

Gaziosmanpaşa'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları iddia edilen iki kişi, çantalarındaki bombayla yakalandı. Parça tesirli ve el yapımı bomba, uzman ekiplerce imha edildi.

DHA'nın haberine göre, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları iddia edilen iki kişi, MİT, Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin çantalarında, fitil ateşlemeli, parça tesirli el yapımı bomba bulundu. Uzman ekipler, bombayı imha etti. İki şüpheli, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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