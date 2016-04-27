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İstanbul'da AVM'de silahlı kuyumcu soygunu

Soyguncuların yakalanmasına ilişkin polis soruşturma başlattı

27 Nisan 2016 12:04

İstanbul Ümraniye’de bir AVM içindeki kuyumcu dükkanı silahlı kişilerce soyuldu. Alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerini silah tehdidiyle etkisiz hale getiren soyguncular yüklü miktarda altını alarak kaçtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, soygun, Necip Fazıl Mahallesi Mabeyn Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde saat 02.30 sıralarında gerçekleşti.

İddiaya göre kar maskeli ve ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan 6 kişi  alışveriş merkezine girdi ve içerdeki güvenlik görevlilerine  silah doğrultarak etkisiz hale getirdi. Giriş katındaki kuyumcu dükkanına giden soyguncular içeriden yüklü miktarda altını topladı. 

Soyguncular, aynı katta bulunan giyim mağazasında sayım yapan çalışanları da ellerindeki uzun namlulu silahlarla tehdit ederek dışarı çıkmamalarını sağladı.

Soyguncular yüklü miktarda altınla lüks marka araca binerek kaçtı. Kuyumcunun çalan alarmı ve güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine söz konusu adrese çok sayıda polisekibi sevk edildi. Polis, güvenlik görevlileri ile giyim mağazası çalışanlarının bilgisin başvurdu. Mağaza çalışanları daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri de AVM'de ve kuyumcuda delil incelemesi yaptı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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