İstanbul'da Atatürk büstüne saldıran kişi gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Mehmet Akif mahallesindeki Yukarı Dudullu 75.Yıl Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstü dün saat 02.15 sıralarında bir kişi tarafından söküldü.

Olayla ilgili Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği Mehmet T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderildi

Gözaltına alınan Mehmet T.'nin Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet T. savcılık sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilmesi kararı verdi. Şüpheli Mehmet T. polis ekipleri tarafından hastaneye teslim edildi.